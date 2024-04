Faltam 10 dias para o Sanduba São João Festival 2024

A contagem regressiva já começou! Faltam apenas 10 dias para o início do Sanduba São João Festival 2024, o maior festival de lanches da região, que começa no dia 26/04.

Em 2024 serão 14 estabelecimentos participantes, que prepararam pratos especiais e cheios de sabor. O Sanduba é o palco dos grandes lanches sanjoanenses! Criado para valorizar e expandir o alcance do setor de alimentação fora do lar, o festival reúne restaurantes, bares e hamburguerias da cidade, que se organizam para oferecer, durante o período promocional, combinações de lanches, sanduíches, acompanhamentos ou bebidas – com preços democráticos e acessíveis.

O Sanduba São João se estenderá até o dia 12/05, proporcionando diversas oportunidades para experimentar cada sabor, cada combo e cada detalhe dos estabelecimentos participantes.

Os participantes são: Big Johnny, Brod’s Hamburgueria, Calçada Burger, Casa do Conde, Choperia Tekinfin, Comidaria, Duck’s Sport Bar, Garden Gourmet, Haochi, Lanchonete Paraki, Maria Tapioca, Paulinho Lanches, Prisma Burger e Só Filet Burguer.

Ficou curioso? Fique de olho nas redes sociais do festival (@sandubasaojoao) ou acesse o site sandubasaojoao.com.br para conhecer as novidades!

Fotos: Du Paparazzi