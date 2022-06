Faltam 13 dias para o 14ª Transcatarina e amparenses estão confirmados

Serão cerca de 800 quilômetros entre Fraiburgo e Jaraguá do Sul, nos quais os participantes de Amparo desafiarão trilhas com os mais diversos tipos de obstáculos. Para quem gosta do legítimo off-road, o Transcatarina proporciona experiências únicas

Entre os dias 05 e 09 de julho, Santa Catarina estará em destaque no automobilismo nacional, com o Transcatarina que, neste ano, alcança a 14ª edição. São cerca de 700 pessoas – entre inscritos e staff –, vindas de diversas regiões do Brasil. Com largada de Fraiburgo, serão percorridos cerca de 800 quilômetros, com destino a Jaraguá do Sul. As outras cidades anfitriãs são Canoinhas e São Bento do Sul, levando os participantes em uma incrível viagem pelas trilhas do Vale dos Imigrantes, Vale do Contestado (Planalto Norte) e Vale dos Príncipes.

O grid já conta com 235 veículos inscritos (com os carros de apoio são 300). As inscrições seguem abertas pelo site www.transcatarina.com.br, e as categorias disponíveis são de Rally de Regularidade (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light), e Passeio (Passeio Radical 1, 2 e 3, Passeio Expedition e Adventure 1, 2 e 3).

Até o momento, são 14 estados e 114 municípios representados, e entre eles está a cidade de Amparo (SP), com dois participantes: Ricardo Nunciaroni e Sônia Filippi, que formam dupla na Passeio Adventure 2. Eles vão encarar desafios como a passagem pela Represa de Timbó Grande; Trilha da Cobrinha, Trilha Beira Rio, Trilha das Antenas, Trilha do Jony Traves, entre outras.

É na Adventure que os apaixonados por 4×4 encontram o off-road raiz, com obstáculos pesados que, somente veículos com tração nas quatro rodas e bem-preparados (pneus, guincho e suspensão) são capazes de transpor.

Inscrições seguem abertas

A organização do Transcatarina alerta que, para quem deseja participar do evento, ainda dá tempo. As inscrições seguem abertas e restam vagas em algumas das categorias. “Para quem ainda está indeciso ou conseguiu tirar umas férias de última hora, fale conosco que encontraremos a categoria perfeita para o participante”, convida o presidente do Caçador Jeep Clube, Bruno Gatti, entidade organizadora do Transcatarina. “A família Transcatarina é muito grande, recebemos diversos perfis de off-roaders. A experiência que proporcionamos com as nossas aventuras são ímpares, além da confraternização e clima de amizade. Todos os nossos coordenadores capricham nos levantamentos do roteiro, tudo pensando no que os inscritos gostariam de encontrar aqui”, completa.

Além das inúmeras aventuras vividas, o Transcatarina ainda tem o lado social – bastante valorizado e bastante aguardado pelas cidades por onde passa. A cada inscrição, os participantes doam 40 quilos de alimentos não perecíveis, que são distribuídos às entidades beneficentes indicadas pelas prefeituras que apoiam o evento. A média é de 12 toneladas arrecadadas.

Para agigantar ainda mais o Transcatarina, em 2021 foi criado o Rally da Inclusão – destinado às crianças e adultos portadores de algum topo de deficiência intelectual. No domingo que antecede a abertura do encontro, é realizado um passeio off-road com de aproximadamente 60 quilômetros pela região de Fraiburgo. “Os próprios participantes do evento são voluntários nessa ação que, no ano passado, fez a felicidade de 40 alunos da AMA Fraiburgo e APAE Fraiburgo. Agora, repetiremos essa ação que encheu os nossos corações de orgulho e alegria”, encerra Gatti.

O 14º Transcatarina tem patrocínio de Santur, Governo de Santa Catarina, Hotel Renar, SFI Chips, Scherer AutoPeças, RH Brasil, Alfa Transportes e Romplas Laminados e Sintéticos

Apoio de Atacadão Pneus, Accert Transporte e Logística, DSTrac Performance 4×4, Grupo Gratt, Rede PMX – Posto Maçã, Orange Sun, 3RS Confecções, FD Stands e Displays, Lave Bem Lavanderia, Auto Elite VW, Cervejaria Holzbier, SCM Woodworking Technology, Prefeitura de Fraiburgo, Prefeitura de Canoinhas, Prefeitura de São Bento do Sul e Prefeitura de Jaraguá do Sul