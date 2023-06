Família Acolhedora se aproxima da marca de 500 crianças e adolescentes atendidos em Campinas

Alternativa ao acolhimento em instituições de menores que não podem mais conviver com seu núcleo familiar, serviço tem 24 famílias cadastradas

Serviços acolhem crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, com prioridade para as da primeira infância, de 0 a 6 anos

Em Campinas, desde a criação do serviço de Família Acolhedora, em 1997, já passaram 469 crianças e adolescentes pelos lares das famílias participantes. Atualmente, a cidade possui 24 famílias acolhedoras cadastradas, com 14 delas ativas, acolhendo 16 crianças e adolescentes neste mês de junho, conhecido como o Mês do Acolhimento Familiar.

“O Programa Família Acolhedora é um sucesso qualitativo, que influenciou a qualidade de vida dessas 469 crianças e adolescentes. Mas o programa tem capacidade de receber muito mais famílias”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas. Campinas tem capacidade para dispor de até 40 famílias acolhedoras.

Concebido como alternativa ao acolhimento institucional, o serviço de Família Acolhedora tem o objetivo de fornecer um ambiente familiar a crianças e adolescentes até que retornem a suas famílias biológicas, ou sejam encaminhados para adoção.

O serviço ganhou força legal em 2009, quando a Lei 12.010 adicionou ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a previsão desse tipo de acolhimento. Em Campinas, dois serviços de acolhimento familiar desempenham esse papel: o Sapeca (Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente) e o ConViver.

Atualmente, o ConViver possui 14 famílias cadastradas e o Sapeca conta com 10. Do total, cinco famílias do Sapeca e nove do ConViver estão acolhendo 16 crianças, sendo sete pelo Sapeca e nove pelo ConViver. Ambos serviços acolhem crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, dando prioridade a crianças na faixa etária da primeira infância (0 a 6 anos), conforme previsto na Lei 13.257/2016, conhecida como Lei da Primeira Infância e como também está especificado no plano Primeira Infância Campineira (PIC).

As famílias que se interessarem pelo programa podem entrar em contato com os dois serviços pelos telefones: Sapeca (19) 3256-6067 ou (19) 3256-6335 e ConViver (19) 3772-9699 ou 99368-1440.