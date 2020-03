Familiares e amigos comemoram o centenário de dona Dirce Ciluzzo

Chegar aos 100 anos de vida, lúcida e com saúde é um privilégio de poucos! A possense Dirce Ciluzzo é uma dessas pessoas que alcançou esse privilégio!

Ela completou 100 anos de vida no último dia 05 de março e seus familiares e amigos comemoraram esta data no domingo, dia 08/03, com um almoço que reuniu, aproximadamente, 130 pessoas no Rancho do Totó.

Nesta comemoração foi possível o reencontro de várias gerações da família Ciluzzo. “Foi uma grande festa, ela ficou muito feliz e emocionada com a presença de todos”, disse a sobrinha Karina Ciluzzo

Dona Dirce nasceu em Santo Antônio de Posse, no dia 05 de março de 1920, numa residência na Rua Jorge Tibiriça. Durante esses cem anos, vinte deles foram vividos em São Paulo, capital, os demais todos em Santo Antônio de Posse.

Ela é a filha caçula de oito irmãos, sendo quatro homens e quatro mulheres. Sempre exerceu a função de dona de casa e, embora solteira e sem filhos, sempre ajudou a criar diversos sobrinhos. Atualmente ela está morando com cuidadoras.

Parabéns dona Dirce, saúde e felicidades!!!