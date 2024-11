FANFARRA DA EMEB ‘HUMBERTO BRASI’ É VICE-CAMPEÃ BRASILEIRA

A fanfarra da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Humberto Brasi” sagrou-se vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2024. A competição promovida pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras aconteceu domingo (24), no Centro Esportivo do Trabalhador, em Amparo. O grupo mogimiriano, o único do gênero em atividade na rede municipal de ensino, conquistou o direito de disputar o evento nacional pelo título do estadual conquistado em setembro, também em Amparo.

Sob a regência do instrutor Rafael Alves de Almeida, a fanfarra competiu na modalidade marcha, categoria Banda de Percussão com Liras Sênior. O grupo foi o 18º a desfilar, dentre todos os competidores. Durante 15 minutos de apresentação, a fanfarra da escola foi avaliada nos quesitos sopros (afinação, ritmo/precisão rítmica, dinâmica/equilíbrio instrumental, e articulação), interpretação (fraseado, expressão, regência e escolha do repertório), percussão (afinação, ritmo/precisão rítmica, dinâmica/equilíbrio instrumental e técnica instrumental) e apresentação (uniformidade, instrumental, marcha, alinhamento, cobertura e garbo).

Ao final da competição, a fanfarra mogimiriana ficou com a segunda colocação como corpo musical. Também foram julgados, com seus respectivos critérios, o pelotão cívico (que conduz o Pavilhão Nacional em posição de destaque e com as devidas guardas de honras), a baliza (integra o corpo coreógrafo) e o comandante môr (comanda a corporação durante o deslocamento). No pelotão, a escola também ficou em segundo lugar, mas na baliza e no comandante môr, a Humberto Brasi foi a campeã.