Fanfarra das Escolas Municipais realiza desfile no Centro de Cosmópolis

No início da noite de ontem (09) a Fanfarra das Escolas Municipais realizou um desfile na região central para os comerciantes e compradores, finalizado na Praça da Matriz. O desfile contou com apoio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito.

As festividades natalinas do ‘Natal FelizCidade’ acontecem de quinta-feira à domingo na Praça da Matriz. A população ainda pode desfrutar de uma feira gastronômica diversificada no local.

Durante todo o mês de dezembro, a Prefeitura de Cosmópolis oferece um calendário repleto de atividades gratuitas.

O ‘Natal FelizCidade’ está cheio de atrações pra você e sua família. Venha viver conosco momentos de encanto e magia.

Acompanhe nossas redes oficiais e fique por dentro de todas as apresentações. Prestigie e venha resgatar as tradições natalinas em Cosmópolis.