Farmácia Gratidão disponibiliza remédios gratuitos à população mogimiriana

Mogi Mirim é a terceira cidade do Estado de São Paulo a ter uma farmácia que disponibiliza medicamentos de graça à população mais carente de seu município.

Instalada dentro da Faculdade Santa Lúcia, a Farmácia Gratidão já funciona com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00, na Rua Doutor Ulhôa Cintra, 351, no Centro.

Para ter acesso aos remédios gratuitos, os interessados devem comparecer na farmácia com a receita médica.

Além da função social, a Farmácia Gratidão tem o objetivo de evitar o desperdício de medicamentos em bom estado de conservação e dentro da data de validade.

Isso porque, as pessoas que têm sobras de medicamentos em casa podem doá-los à farmácia que fará uma triagem rigorosa nos mesmos antes de disponibilizá-los à população.

As prateleiras da farmácia ainda serão abastecidas com doações feitas por farmacêuticas.

A Farmácia Gratidão chega em Mogi Mirim por meio de um projeto de lei de autoria da vereadora Doutora Lúcia Tenório.

Após ser aprovado de forma unânime pela Câmara Municipal, o projeto foi encaminhado para aprovação do prefeito Paulo Silva que deu total apoio a implantação do programa no município.

A inauguração da Farmácia Gratidão aconteceu na manhã deste sábado (28) e contou com a presença da autora do projeto, do Prefeito Paulo Silva, além de demais vereadores, autoridades da cidade e região, de representantes do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e do diretor da Faculdade Santa Lúcia, José Marcos Zanella Pinto.

Na ocasião, o prefeito Paulo Silva, compartilhou que por ser médico sabe muito bem da dificuldade que muitas pessoas têm de ter acesso a medicamentos. “Os remédios para tratarem uma doença decorrente como uma sinusite aguda, por exemplo, não saem por menos de R$120. Então assim que eu vi o projeto, eu aceitei de pronto, e vocês podem contar com a Prefeitura para a aprovação de outros projetos semelhantes”, ressaltou o prefeito.