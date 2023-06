Farmácia Municipal e de Alto de Amparo custo ampliam horário de atendimento a partir do dia 3

A Farmácia Municipal e a Farmácia de Alto Custo da Estância de Amparo passarão a atender com horário estendido a partir da segunda-feira, dia 3 de julho. A partir desta data, a população poderá acessar a farmácia das 7h às 19h, possibilitando que trabalhadores não sejam prejudicados pelo horário de serviço para buscar suas medicações.

Ambas as farmácias estão localizadas na rua Dario Pires, no Centro da cidade.

Esta não é a primeira mudança que as farmácias recebem. No ano passado foram incluídos mais funcionários para garantir velocidade ao sistema de controle dos medicamentos.

Um atendimento que, até o mês de julho de 2022, era finalizado em até uma hora, hoje demora 10 minutos, e o paciente já sai de lá com o medicamento em mãos.

A Farmácia Central e a Farmácia de Alto Custo atendem, em média, 400 pessoas por dia. Essa melhoria no atendimento garante mais agilidade no trabalho dos profissionais de saúde e também na experiência do paciente.

A Farmácia de Alto Custo é abastecida pelo Governo do Estado de São Paulo, e possui remédios de alto custo para doenças específicas.