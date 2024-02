Fatec Itapira abre processo seletivo para dois cursos de idiomas

Podem participar das aulas de Alemão e Espanhol pessoas maiores de 16 anos; atividades serão ministradas presencialmente, entre março e junho, na própria unidade

Aprender um novo idioma, além de expandir o conhecimento, pode ser fundamental para ampliar as chances de quem busca o primeiro emprego ou ascensão profissional. Pensando em contribuir com os índices de empregabilidade de jovens e adultos, a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapira, localizada na Região de Campinas, vai oferecer os cursos básicos de Alemão e Espanhol.

As duas formações são voltadas a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos e serão ministradas entre março e junho, presencialmente, na Fatec Itapira, por docentes da unidade. Serão disponibilizadas 20 vagas para cada curso.

Para concorrer a uma vaga, é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG ou Carteira Nacional de Habilitação), informar endereço de e-mail e número de telefone válidos, bem como doar um litro de leite e um quilo de alimento não perecível. Os donativos serão direcionados a entidades assistenciais do município.

É importante ler os editais dos cursos de Alemão e Espanhol para conhecer todas as regras do processo seletivo. As inscrições e o sorteio das vagas serão realizados presencialmente nos dias 28 de fevereiro e 4 de março, respectivamente.

“Cursos de idioma são uma oportunidade de incrementar o currículo, aumentar a possibilidade de inserção e evolução no mercado de trabalho. Sempre que abrimos vagas para essas formações recebemos uma grande quantidade de inscrições”, afirma o diretor da Fatec, Luiz Henrique Biazotto.

Serviço

Cursos básicos de Alemão e Espanhol

Local das inscrições e das aulas: Fatec Itapira

Rua Tereza Lera Paoletti, 590 – Jardim Bela Vista

Inscrições de Alemão: 28 de fevereiro, a partir das 17 horas

Inscrições de Espanhol: 4 de março, a partir das 17 horas

Aulas de Alemão: a partir de 6 de março, às quartas-feiras, das 17h30 às 18h30

Aulas de Espanhol: a partir de 11 de março, às segundas-feiras, das 17h30 às 18h30

Mais informações: nos editais dos cursos de Alemão e Espanhol

