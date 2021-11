Fatec Mogi Mirim abre inscrições para o Qualifica Fatec

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Mogi Mirim, localizada na Região de Campinas, está com inscrições abertas para a segunda edição do Qualifica Fatec. Voltado para alunos que estão cursando o terceiro ano do Ensino Médio, o projeto tem como objetivo apresentar os cursos da unidade e oferecer uma oportunidade de qualificação para quem está em busca de trabalho. Serão oferecidos dois minicursos com três encontros no mês de novembro: Introdução à Fabricação Mecânica e Introdução à Mecatrônica Industrial. “É uma oportunidade para que os jovens tenham contato com os laboratórios e professores da Fatec e entendam o que lhes espera no Ensino Superior”, diz o diretor da Fatec Mogi Mirim, André Giraldi. Para se inscrever, é necessário comparecer à secretaria acadêmica da Fatec, entre 3 e 5 de novembro, com a carteirinha estudantil ou outro documento que comprove que o estudante está matriculado no terceiro ano do Ensino Médio. Serviço Inscrição para minicursos do Qualifica Fatec Local: secretaria da Fatec Mogi Mirim Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567 – Jardim 31 de Março Horário: das 9 horas às 11h30 e das 13h30 às 16h30