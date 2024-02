Fatecs convocam hoje aprovados na quarta chamada do Provão Paulista

Foto: Roberto Sungi

Candidato será contatado por telefone ou e-mail pela própria unidade em que teve a vaga confirmada; para efetuar a matrícula, é necessário encaminhar documentação até terça-feira (20) pela internet

‌Nesta segunda-feira (19), a partir das 12 horas, as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS) iniciam a convocação para matrícula da quarta lista de aprovados do Provão Paulista Seriado para ingresso nos cursos superiores de tecnologia no primeiro semestre de 2024. O candidato será contatado por telefone ou e-mail pela própria unidade em que teve a vaga confirmada. Para efetuar a matrícula, é necessário encaminhar a documentação solicitada até amanhã (20), pelo Sistema Remoto de Matrículas correspondente. Os links para os sistemas e as orientações sobre o procedimento estão disponíveis na página www.cps.sp.gov.br/provaopaulista.

As Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet como opção para quem quiser fazer a matrícula. Após o prazo do dia 20, o jovem será desclassificado. As vagas não preenchidas pelo Provão Paulista Seriado serão transferidas para o Vestibular.

Ao todo, as Fatecs oferecem 10 mil vagas pelo Provão Paulista, com ingresso entre o primeiro e o segundo semestre de 2024. São 90 opções de cursos, de diferentes áreas do conhecimento, voltadas a alunos de Escolas Estaduais da Secretaria da Educação (Seduc-SP) e de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do CPS, bem como de outras redes participantes.

Além das Fatecs, a iniciativa do Governo de São Paulo permite acesso direto a vagas na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). As informações sobre o calendário e as normas de cada instituição de ensino podem ser consultadas no portal do Provão Paulista.

Documentação

Para efetuar a matrícula nas Fatecs, é necessário anexar, via upload, nos formatos PDF, JPEG ou PNG, os seguintes documentos:

– Certificado de Conclusão do Ensino Médio

– Histórico Escolar completo do Ensino Médio

– Carteira de Identidade (RG) com foto, dentro da validade

– CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF

– Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

– Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

