FEART ganha pergolado, iluminação e segurança

O novo espaço da Feart, agora com pergolado, está pronto para voltar a realizar a feira mais tradicional da cidade. Localizado bem ao lado do Centro Cultural, ele conta com áreas separadas para cada um dos 20 artesãos e uma estrutura que valoriza a região.

Em 450 metros quadrados a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de turismo e cultura, construiu um pergolado de metal com cobertura translúcida de polibicarbonato que deixa o local bastante iluminado e arejado.

A iluminação é feita com luzes de led e a segurança por um sistema de monitoramento.

A secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran, reforça a importância da valorização dos profissionais locais. “Esse espaço é um sonho antigo nosso e dos feirantes que agora estamos conseguindo realizar. Com isso também vamos atrair ainda mais turistas para Jaguariúna”, comemorou a secretária.

Como Jaguariúna está na fase amarela do Plano São Paulo de retomada, por enquanto ainda não há previsão de quando a feira voltará a ser realizada devido à pandemia do coronavírus.

FEART

A Feart é a tradicional Feira de Artesanato de Jaguariúna que oferece diversas opções de itens feitos por artesãos da cidade, entre eles bordados, tapetes, brinquedos pedagógicos, trabalhos em madeira, pintura e vários outros produtos diferenciados.

Além disso, a feira também oferece opções gastronômicas com bolachas, doces caseiros, cachaça artesanal, e uma praça de alimentação.