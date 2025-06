FEG realiza cadastro para vaga temporária de professor de Língua Portuguesa

A Fundação Educacional Guaçuana (FEG) realizará nos dias 5, 6 e 9 de junho inscrições para candidatos ao provimento, em caráter temporário, de emprego público para professor de Educação Básica III – na disciplina de Língua Portuguesa. O edital completo desse processo seletivo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 5 de junho, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjYyMDc2, a partir da página 8.

O cadastramento será feito somente de forma presencial no setor de Recursos Humanos da FEG, que fica localizado na Rua Hugo Panciera, 386, no Imóvel Pedregulhal, no horário das 8h às 11h. No momento, será ofertada uma vaga com o valor de R$ 27,32 a hora/aula.

O candidato terá acesso à lista de deferimento, com a respectiva relação de inscritos, diretamente por publicação no Diário Oficial do Município de Mogi Guaçu pelo link: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html e também no site da FEG pelo link: www.feg.br.