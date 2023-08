‘Feira Artes e Artesanato’ oferece diversidade cultural na ‘Praça da Paineira’

Aconteceu na noite da quarta-feira (09), o evento mensal da ‘Feira Artes e Artesanato’, nesta edição de agosto, realizada na popular ‘Praça da Paineira’, localizada na Avenida Centenário Dr. Paulo de Almeida Nogueira, ao lado da feira livre noturna.

A praça agrupou diversas barracas de artesãos cosmopolenses, reunindo os mais variados segmentos artísticos locais, expondo e comercializando seus trabalhos e serviços.

Dentre os destaques da edição itinerante na Praça, foram as apresentações musicais do músico Ricardo Luxz, interpretando sucessos do pop nacional e internacional.

A ‘Feira Artes e Artesanato’ é organizada pela Prefeitura de Cosmópolis, por meio do Departamento de Turismo, com apoio de comerciantes e artesãos cosmopolenses.

O evento é um incentivo aos artesãos e artistas locais, resgatando técnicas típicas de artesanato e preservando a cultura regional.

O cadastramento para as exposições e informações são feitas pelo 3812-3168, central do Departamento de Turismo.