“Feira de Adoção” acontecerá no Estacionamento do Covabra Supermercados, no sábado, 07 de dezembro

A Secretaria Municipal de Saúde, através de seu Abrigo Municipal de Cães, estará promovendo no sábado, 07 de dezembro, no estacionamento do Covabra Supermercados, localizado na Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcelos, 234, Centro, das 9h às 13h, mais uma edição da “Feira de Adoção”.

Segundo informou a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, para realizar a adoção é necessário ter mais de 18 anos, apresentar Comprovante de Residência e RG, além de responder o Termo de Adoção Responsável. “Convidamos a população pedreirense para prestigiar mais está ‘Feira de Adoção’ do Abrigo Municipal de Cães”, enfatiza a Secretária Municipal de Saúde.