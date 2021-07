Feira de Artesanato de Mogi Mirim acontece no Espaço 250 anos, a partir deste sábado

A Feira do Artesanato de Mogi Mirim, que acontece todos os sábados, no período da manhã, a partir de agora terá novo endereço: a Praça de Eventos “Espaço 250 anos – Valter Abrucez”, em frente ao Centro Cultural.

A mudança de ambiente acomodará melhor as pessoas que passam pela feira, além de oferecer a oportunidade de acompanhar a agenda da Cultura local, pois o visitante que passar pela Feira também pode conhecer a exposição “MM in the Rock”, em cartaz no Centro Cultural, além de visitar o Museu Histórico e Pedagógico “Presidente João Teodoro Xavier”, ambas as visitas com entrada gratuita.

A Secretaria de Cultura e Turismo também está fazendo um chamamento para os artesãos de Mogi Mirim, já cadastrados, para participar da feira. Os interessados devem procurar o Centro Cultural de segunda a sexta, das 8h às 16h30, para mais informações.

A Feira de Artesanato de Mogi Mirim acontece a partir das 9h e todas as recomendações do Plano SP de combate à Covid-19 serão seguidas, rigorosamente.