Feira de Empregos da UniFAJ oferece centenas de vagas nas mais diversas áreas

Com centenas de vagas, nas mais diversas áreas, que estarão à disposição dos visitantes, acontece no dia 7 de março, das 8h30 às 12h30, no Campus 1 da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna), o Emprega 20.1 – Feira de Empregos, Estágios e Oportunidades. “O projeto foi desenvolvido para abrir um ‘espação’ para que a comunidade se aproxime de importantes empresas regionais e tenha conhecimento de seus processos de contratação, desenvolvimento de carreira e as vagas abertas atualmente”, informa o coordenador da Escola de Negócios da UniFAJ, professor Rogério Gomes.

“Por meio de uma parceria com muita força da UniFAJ, Prefeitura de Jaguariúna e empresas parceiras vamos promover esse evento que é uma oportunidade única para a comunidade. Todas as atividades realizadas são gratuitas”, reforça o diretor acadêmico de unidade (campus 1), professor Hector Escobar.

A iniciativa da Escola de Negócio e o programa NUCA (Núcleo de Carreira) da UniFAJ contará com oficinas e palestras para o visitante se preparar e ter conhecimento e dicas para se destacar na hora de buscar sua vaga no mercado. A programação conta com Oficinas de Currículo, Primeiro Emprego, Jovem Aprendiz, A importância do Conhecimento, Graduação e seu diferencial no mercado, Pós ou MBA, Qual curso escolher? e Empreender é um bom caminho?

Orientação profissional e oportunidade de emprego

As empresas estão cada vez mais exigentes e na hora da contratação, alguns pontos como currículo, apresentação pessoal e experiência, são os principais obstáculos enfrentados por quem está à procura de estágio ou emprego.

Para conseguir uma oportunidade de emprego, é essencial estar bem preparado para vencer a concorrência. “Sendo assim, o evento tem como objetivo viabilizar a aproximação entre empresas que tenham oportunidades de trabalho e oferta de mão de obra qualificada, potencializando as chances de inserção profissional no mercado”, diz o professor Rogério.

Além de acesso a vagas de trabalho, os visitantes participarão de oficinas para análise e elaboração de currículo, orientações sobre entrevista de emprego, dinâmicas em grupo e a palestra sobre empregabilidade.

Algumas características, softskills, têm sido bastante valorizadas dentro das empresas, como profissional com perfil dinâmico, que tenham jogo de cintura para se adaptar às mais diversas situações, que gostem de pesquisar, procurar novas soluções e tenham espírito de liderança.

Veja algumas dicas para se destacar na entrevista:

– Pesquisa sobre a empresa antes da entrevista;

– Faço um currículo claro e objetivo;

– Mantenha a pontualidade;

– Cuide de sua apresentação pessoal;

– Seja verdadeiro com o entrevistador;

– Evite uso de gírias e cacoetes;

– Esteja aberto a negociação;

– Autoconhecimento é fundamental.