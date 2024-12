Feira de Natal do Centro de Convivência começa a funcionar nesta segunda-feira, 9 de dezembro

Crédito Foto: Carlos Bassan

Começa nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, a Feira de Natal no Centro de Convivência. Com 60 expositores e nesta edição com a presença do Papai Noel, a Feira permanecerá no local até dia 24 de dezembro, de segunda a sexta, das 16h às 22h.

A programação musical conta com apresentações de cantatas de Natal, corais natalinos, música sertaneja, clássicos do rock e country, rap gospel, samba e a Banda da Polícia Militar. Além da música também haverá a presença do Papai Noel, a partir do dia 11 de dezembro, quarta-feira.

Para as crianças haverá um espaço kids com a Casa do Papai Noel e recreação todos os dias.

A Feira de Natal faz parte do Natal Caminhos dos Sonhos, organizado pela Prefeitura e pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

Natal Caminhos dos Sonhos

Com o tema “O Grande Presente para Campinas”, a programação deste ano do Natal Caminhos dos Sonhos segue até 22 de dezembro com eventos para toda a família.

A organização é da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic).

O evento conta com patrocínio das empresas Bosch, BYD, CPFL, Pirelli, Recap, Sanasa, Patriani, Unimed Campinas, MRV, Alphaville, Oba, Tauste, Higa, Covabra, Eletromídia, Hospital Santa Teresa, Hospital Vera Cruz, Hospital São Luiz, A3 Engenharia, Antonio Andrade, Azul Urbanismo, Campi Ambiental, Casamax, Comverd, CPN, EBN, Era Técnica, Furlan Participações, Garmacon, HM Engenharia, Litucera, MB Engenharia, Orizon, Projeto Mosaico, Sindivarejista,Thcm e Yoshi. Também conta com recursos de emendas parlamentares – Jorge Schneider e Paulo Haddad.

A agenda completa de eventos está disponível no hotsite https://www.natalcaminhosdossonhos.com.br/.

Serviço:

Feira de Natal no Centro de Convivência

Data: 9/12 à 24/12

Horário: segunda a sexta das 16h às 22h

Local: Centro de Convivência Cultural

Endereço: Praça Imprensa Fluminense

Entrada gratuita

Viva a magia do Natal com os shows musicais nas carretas encantadas pelos bairros, Vila do Papal Noel, Parada de Natal, pontos de iluminação no Centro e muito mais!