FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE JAGUARIÚNA VOLTA A SER REALIZADA NO FLORIANÓPOLIS A PARTIR DE 22 DE JULHO

A Feira do Produtor Rural de Jaguariúna voltará a ser realizada no Jardim Florianópolis a partir do próximo dia 22 de julho. A informação é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O evento, que foi suspenso devido à pandemia de coronavírus, já foi retomado no Parque dos Lagos e agora volta também ao Florianópolis.

A feira acontece no Parque dos Lagos às sextas-feiras, das 16h30 às 20h. No Florianópolis, o evento ocorrerá às quintas-feiras, das 17h às 20h, no estacionamento da UBS (unidade básica de saúde) do bairro.

Criada em outubro de 2018, a feira agrada ao público pela qualidade, preço e, principalmente, pela variedade das hortaliças, queijos, embutidos e defumados que são produzidos no próprio município.

A Feira do produtor Rural é uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna, Sindicato Rural de Mogi Mirim e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Foto: divulgação