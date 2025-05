FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA TERÁ AULA DE FIT DANCE NESTA QUARTA

O Parque Santa Maria recebe nesta quarta-feira, dia 28 de maio, mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna, das 17h às 22h. Nesta noite, os visitantes poderão participar de uma aberta de fit dance com professores de academias da cidade. A entrada é gratuita.

A Feira Noturna já se firmou como um evento semanal voltado para toda a família, atraindo visitantes de Jaguariúna e cidades vizinhas. O evento oferece o melhor da gastronomia de rua em uma ampla praça de alimentação com food trucks, além das tradicionais barracas de frutas, verduras, legumes, pastéis e artesanato local.

O espaço também conta com brinquedos para as crianças, tornando-se uma ótima opção de lazer para todas as idades.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: hoje, 28/05

Horário: das 17h às 22h

Atração: Aulão de Fit Dance

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia