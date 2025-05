FEIRA NOTURNA TERÁ MÚSICA PARA TODOS OS GOSTOS HOJE NO PARQUE SANTA MARIA

A edição de hoje da Feira Noturna de Jaguariúna terá música de qualidade e para todos os gostos. A atração musical da noite será o Duo Romanza, que trará um repertório eclético que vai do pop rock nacional e internacional, passando pelo flash back e pela MPB, até o reggae e o sertanejo raiz.

Promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Feira Noturna acontece no Parque Santa Maria, das 17h às 22h, e tem entrada gratuita.

A feira conta com o melhor da gastronomia de rua, com ampla praça de alimentação com food trucks, além das tradicionais barracas de frutas, verduras, legumes e pasteis, artesanato local, entre outras. Também há brinquedos para as crianças, sendo uma excelente opção para toda a família.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: hoje, 07/05

Horário: das 17h às 22h

Atração musical: Duo Romanza

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia