Feira orgânica da Ceasa ganha novo espaço no Mercado de Flores

Área é mais ampla e tem mais vagas de estacionamento gratuito; feira funciona todos os sábados e oferece diversas opções de hortaliças, legumes, frutas e cereais

Mudança concentra comércio de orgânicos em área específica na Ceasa

A feira de produtos orgânicos que acontece todos os sábados no Mercado de Flores, Plantas Ornamentais e Acessórios na Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) passou a ocupar um novo espaço desde o último sábado, 20 de julho. As bancas, que ficavam no píer, próximas a Lanchonete das Flores e Portão-3, agora estão localizadas próximas ao prédio administrativo, com entrada pelo Portão 16. As bancas têm aproximadamente 25m² cada e ofertam uma variedade de hortaliças, legumes, frutas e cereais.

Segundo Tiago de Azevedo Alves, Gerente Administrativo da Associação dos Produtores e Comerciantes do Mercado de Flores de Campinas (Aproccamp), o objetivo de concentrar a gama de produtos orgânicos em um local específico do Mercado é oferecer um espaço mais amplo aos comerciantes e clientes. “A mudança é importante porque irá concentrar o segmento de alimentos orgânicos em uma área específica do Mercado, próximo ao Box de Alimentos Orgânicos inaugurado recentemente na quadra U, facilitando a localização para os clientes”, afirma o gerente. Além disso, diz, “o novo espaço é maior, possui melhor circulação e mais vagas de estacionamento disponíveis, o que beneficiará os clientes que vêm especificamente para comprar alimentos orgânicos. No antigo local, as vagas eram disputadas com clientes que compravam flores, plantas e acessórios”.

A feirante Adriana Cabral aprovou a mudança de local e achou melhor. “Tem mais espaço, o estacionamento é maior, tem mais disponibilidade para as pessoas estacionarem e eu acredito que todos da feira concordam” afirma a comerciante.