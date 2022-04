Felipe Baptista fará sua estreia no Dignity Gold GT Sprint Race

Com apenas 19 anos, o atual campeão da Stock Series (antiga Light) é um piloto jovem e arrojado, estará no grid ao lado de Pedro Costa no GTSR #77 (PRO).

São Paulo, SP – Felipe Baptista é o novo integrante do elenco do Dignity Gold GT Sprint Race. O piloto estará a bordo do GTSR#77 ao lado de Pedro Costa, na categoria PRO, no terceiro encontro do Dignity Gold GT Sprint Race 2022, no próximo final de semana. O evento será realizado no Autódromo José Carlos Pace, localizado na região de Interlagos, em São Paulo (SP), a partir desta sexta-feira, 29. As atividades prosseguem no sábado, 30, com os treinos oficiais e decisão do Super Pole; já as duas corridas serão no domingo, 1º de maio.

“As expectativas são as melhores. Ainda não conheço o piloto Pedro Costa, mas sei que ele é muito rápido. Então, acredito que vamos conseguir uma familiaridade boa e ter bons resultados no campeonato. Na etapa de Interlagos, vamos utilizar os treinos para nos conhecer com o pensamento em realizar uma boa classificação e excelentes corridas. O objetivo é a estabelecer o maior número de pontos ao longo do campeonato e chegar ao final do ano na disputa do título”, declara o competidor paulistano.

Felipe Baptista, irmão mais novo do também piloto Vitor Baptista, começou no kart, com o tricampeonato da Copa São Paulo Light. Além disso, foi campeão brasileiro na Junior e na Graduados. Como se não bastasse, foi o piloto mais jovem a ganhar uma corrida em carros de Gran Turismo no mundo, aos 15 anos em 2019 na Porsche Cup Brasil. Estreou na Stock Light em 2020 e conquistou o título da Stock Series (antiga Light) em 2021. Este ano, compete na Stock Car pela KTF Sports.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas cada), todas no Brasil (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e a “Special Edition”, sendo três etapas (Goiânia, Interlagos e Brasília), com três corridas cada. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas categorias: PRO, AM e PROAM.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

PROGRAMAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA (INTERLAGOS)

Sexta-feira, 29 de abril

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown 1

13h00 às 13h40 – GT Sprint Race – Shakedown 2

16h00 às 16h45 – GT Sprint Race – Treino extra

Sábado, 30 de abril

08h55 às 09h40 – Treino oficial 1

10h15 às 10h45 – Briefing

12h30 às 13h15 – Treino oficial 2

15h20 às 15h50 – Pesagem obrigatória

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 – SUPER POLE

Domingo, 1º de maio

08h00 às 08h15 – Warm-up

08h45 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

09h10 às 9h15 – Pódio 1

10h00 às 11h50 – Visitação aos boxes

12h00 – Desfile camaros

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

12h55 às 13h00 – Pódio 2

–

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint