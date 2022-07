FELIPE E KEVIN: CAVALEIROS DO CINEMA DAS AMÉRICAS

O conhecido ator de Dança com Lobos e da série Yellowstone, desfilou a cavalo pelas ruas da cidade de Calgary, Canadá. Kevin é o embaixador do Calgary Stampede 2022. Ao lado dele Filipe Leite, o Cavaleiro das Américas, embaixador dos 100 anos do evento, abrilhantou o desfile de abertura do Rodeio.

CAMPEÃO BRASILEIRO NA ARENA

Alan dos Santos, campeão do rodeio em touros de da live Barretos 2021, está presente e defenderá o Brasil no rodeio canadense. Esta ação faz parte do intercâmbio entre Barretos e Calgary que se iniciou este ano. Parceria que tem o objetivo de troca de conhecimentos na área cultural, musical, gastronômica e esportiva. O presidente Jerônimo Muzeti e o diretor cultural Pedro Muzeti, estarão participando do evento está semana

CALGARY STAMPEDE AO VIVO

A TV Rodeio pela primeira vez no Brasil, está transmitindo o evento ao vivo , todos os dias até dia 17 de julho. Ney Macedo proprietário da produtora e sua equipe estão dando um show de informações neste que é considerado o maior rodeio a céu aberto do mundo. Acompanhe pelo Facebook do canal Brasil Rural TV e de Os Independentes.

2022 a tom do Barretão é Inovação.

Abraços Cavalares

Marcelo Murta