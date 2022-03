Felisbino anuncia aumento de salário dos servidores

A Prefeitura de Cosmópolis, após uma reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a Secretária de Finanças, Daiane Ferreira, tomou a decisão de fazer o reajuste no salário dos servidores.

Seguindo a nova portaria Nº 67, de 4 de fevereiro de 2022 que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, o reajuste será 33,24% para os profissionais do magistério e educadores. Já para os Servidores Municipais, será de 10,16% seguindo os índices de inflacionários.

A proposta será encaminhada em forma de projeto à Câmara Municipal de Cosmópolis para aprovação dos vereadores e, caso aprovada, entra em vigor a partir de maio deste ano.

“Reconhecemos que o ano de 2021 foi muito difícil devido a pandemia e mesmo assim os funcionários do município foram capazes de entregar um trabalho excelente, que contribuiu muito para o desenvolvimento de Cosmópolis. A ação foi possível graças a um esforço da administração” pontuou o Chefe do Executivo.