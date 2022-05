Fênix altera itinerário e horários da linha 39-Centro/Paineira-Sakaida

A partir da próxima segunda-feira, 30 de maio, a empresa Fênix Viação, responsável pelo transporte coletivo de Mogi Guaçu, promove ajustes pontuais na operação da linha 39 – Centro/Paineira-Sakaida com novo itinerário e horário de embarque de passageiros. Depois de estudos realizados, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) e a empresa Fênix decidiram que a linha iniciará o trajeto no fim da tarde no terminal do Parque dos Ingás, às 17h e 18h15, com um trajeto que passará por mais ruas e avenidas da área central para melhor atender os cidadãos que trabalham nesta região.

Com a mudança do horário, também foi necessário alterar toda a grade horária do período noturno nos dois sentidos centro/bairro e bairro/centro. Portanto, a partir de segunda-feira, o horário no sentido bairro/centro passará das 17h10 para às 17h40 e de 18h30 para às 18h55. (Abaixo, nova grade de horários). Os passageiros desta linha já estão sendo comunicados sobre as mudanças.

O secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno, explicou que o novo itinerário e o horário da linha 39 foram reivindicações dos moradores dos bairros Paineira e Sakaida. “Hoje, o ônibus sai do Parque dos Ingás às 17h50 e de lá segue direto para a Avenida dos Trabalhadores. No entanto, há moradores que trabalham no centro, só que, um pouco mais longe do terminal e têm que se deslocar para lá as pressas e, em muitos casos, antes do término do expediente para dar tempo de pegar a condução”, disse.

Itinerário

Após a saída do terminal do Parque dos Ingás, às 17h e 18h15, a linha 39 – Centro/Sakaida, pelo novo itinerário passará pela Rua José de Paula, Rua José de Godoy, Rua José Pedrini, Avenida Marechal Castelo Branco, Avenida 9 de Abril, Avenida Washington Luiz, Rua José Ferreira Campos, Rua Maria Chiarelli Silva e Rua Hélcio Rodrigues até chegar na Avenida José Rodrigues Neto (Avenida das Torres).

Na sequência, o trajeto seguirá para a Avenida Waldomiro C. de Oliveira, Rua Vicente Bernardes de Souza, Rua Ernesto Nunes, Rua José Montejano, Rua Maria de Lourdes Rocha Candini, Rua Sebastião Junqueira Lima, Rua Christiano Lobo Leli, sendo finalizado na Rua Decimo Bataglini.

Já no sentido bairro/centro, o itinerário iniciará na Rua Decimo Bataglini seguindo para a Rua Salvador, Avenida José Rodrigues Neto (Avenida das Torres), Rua Hélcio Rodrigues, Rua Antonio Luiz Fialho, Rua Vereador José B. Bueno, Avenida Clara Lanzi Bueno, Avenida Washington Luiz, Avenida São Carlos, Avenida Bandeirantes, Avenida 9 de Abril e Rua XV de Novembro até o terminal de ônibus do Parque dos Ingás.

Horários

A nova grade horária noturna de embarque de passageiros de segunda a sexta-feira da linha 39 – Centro/Paineira-Sakaida, a partir de segunda-feira, passa ser a seguinte:

Centro/Bairro

Saída: Terminal do Parque dos Ingás

17h; 18h15; 19h35; 20h35; 21h55; 23h.

Bairro/Centro

Saída: Rua Decimo Bataglini

17h40; 18h55; 21h15 e 22h35