Feriado da Proclamação da República: confira o que abre e fecha

Em razão do feriado nacional do Dia da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, não haverá atendimento ao público na Prefeitura e autarquias na segunda-feira, 14 de novembro, e terça-feira, 15. O expediente volta ao normal na quarta-feira, 16 de novembro, a partir das 8h. Confira como funcionarão os serviços públicos nos diferentes setores da Administração Municipal.

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Não haverá atendimento nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do munícipio nem vacinação contra a Influenza e Covid-19. O atendimento nos postinhos de saúde volta normalmente na quarta-feira, 16 de novembro, às 8h.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h com plantonistas para atendimento administrativo. A coleta de lixo terá atividade normal, assim como as feiras livres.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Somente os centros esportivos Antonio Campano, no Jardim Bela Vista; Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê III; e Praça da Juventude, no Jardim Vitória, estarão abertos normalmente na terça-feira-feira, 15 de novembro, das 7h às 17h. Os demais permanecerão fechados. Como é de praxe o ano inteiro, na segunda-feira, 14, todos centros esportivos ficam fechados.

Poupatempo

Permanecerá fechado na segunda e terça-feira, 14 e 15 de novembro, para os atendimentos presenciais. O expediente ao público volta normalmente na quarta-feira, 16 de novembro, das 9h às 17h. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.