Férias e Fim de Ano: Viaje Com Segurança e Respeito nos Aeroportos

Campanha da ANAC reforça cuidados com a inspeção de segurança e combate a abusos durante as viagens de fim de ano.

Com a chegada das férias e o aumento das viagens no fim de ano, o Governo Federal lançou a campanha “Embarque Numa Boa: segurança e respeito em cada inspeção”. Promovida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a ação pretende informar os passageiros sobre os procedimentos de segurança nos aeroportos e garantir que todos colaborem para um embarque tranquilo e seguro.

A campanha, que vai até o fim de janeiro, fornece dicas sobre como os passageiros, incluindo crianças e animais de estimação, devem se preparar para a revista e destaca a importância de seguir as orientações durante os processos de inspeção, como o uso de pórticos de metais, raio-x nas bagagens e a revista manual, que pode ser feita aleatoriamente.

Outro foco da campanha é o combate a práticas abusivas nos aeroportos. A ANAC busca garantir que todos os passageiros sejam tratados com respeito, independentemente de raça, gênero ou aparência, e também está atenta a casos de discriminação e racismo.

As inspeções de segurança seguem procedimentos padronizados e são reconhecidas internacionalmente, com o Brasil sendo considerado um dos países com maior nível de segurança na aviação.

A iniciativa conta com a parceria dos ministérios da Igualdade Racial, das Mulheres e do Turismo, além de empresas aéreas e concessionárias de aeroportos. Ela também faz parte do programa “Asas para Todos”, da ANAC, que promove a diversidade e a inclusão no setor aéreo.

Para garantir uma viagem mais tranquila neste fim de ano, os passageiros podem acessar o site da campanha (www.gov.br/anac) e ficar por dentro de todas as orientações.

Reportagem, Katia Maia

Agência Voz