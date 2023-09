Fernando & Sorocaba levantam 40 mil pessoas sem banda no Jaguariúna Rodeo Festival

Mau tempo na região Sul impediu chegada de músicos, mas dupla entregou show histórico e emocionou multidão com sucessos

Fernando & Sorocaba subiram ao palco do Jaguariúna Rodeo Festival com “um sonho e uma palheta”, como definiu a dupla após encarar o grande desafio de cantar para 40 mil pessoas sem banda. Mesmo com a ausência dos músicos, que não puderam decolar em razão das condições climáticas na região Sul, a atração surpresa emocionou a multidão entregando um show épico, como eles próprios descreveram, apenas no gogó!

“Houve um imprevisto, a nossa banda não chegou, mas a gente não deixaria, de jeito nenhum, de subir neste palco e dar o nosso melhor a vocês”, explicou Sorocaba aos espectadores.

Com o auxílio de poucos instrumentos, como piano e violão, a dupla apostou em sucessos como Madri, É Tenso e Paga Pau, além de clássicos do sertanejo, como Boate Azul, em que Sorocaba tocou gaita, e Saudade de Minha Terra, que contou com o coral gigantesco formado pela plateia.

A apresentação, realizada após o show internacional do Lynyrd Skynyrd, surpreendeu pela entrega total da dupla durante cerca de 40 minutos. O espetáculo acústico levantou a multidão, que acompanhou o repertório sertanejo em coro e tornou-se uma extensão do enorme palco praticamente vazio.

No final da apresentação, Sorocaba revelou que a dupla doará o cachê do mega evento. O Jaguariúna Rodeo Festival continua na próxima semana com as seguintes atrações:

Dia 29 – Ana Castela, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, DJs KVSH e Malifoo

Dia 30 – Jorge & Mateus, Luan Santana, Gustavo Mioto e Dennis