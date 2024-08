Festa da Parada começa hoje e segue até 18 de agosto com vasta programação religiosa e cultural

A tradicional Festa do Bairro Parada, em louvor a Nossa Senhora Aparecida, começa hoje e se estenderá até o dia 18 de agosto. Localizada no km 159 da estrada que liga Artur Nogueira a Engenheiro Coelho, a festividade reúne moradores e visitantes para uma semana repleta de atividades religiosas e culturais.

A programação religiosa inclui a realização do terço nos dias 13 e 14 de agosto, às 19h30. No dia 15, a comunidade celebrará a Missa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, também às 19h30. No dia 16, a partir das 19h30, acontecerá o tradicional Festival de Prêmios, atraindo aqueles que desejam tentar a sorte e contribuir com a paróquia.

A partir do dia 17, as festividades ganham um tom ainda mais alegre com o início da tradicional quermesse, marcada para as 20h. As barracas oferecerão uma variedade de comidas, incluindo assados e um completo serviço de bar. Para animar a noite, haverá um show com a banda Apocalipsy.

O ponto alto da festa será no domingo, 18 de agosto, com a celebração da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que terá início às 9h30 com uma missa festiva. Logo após a missa, os fiéis participarão de uma procissão seguida da bênção de Nossa Senhora Aparecida. A celebração continua com um tradicional almoço, onde os participantes poderão desfrutar de um show com a dupla Cristian e Rogério. Na sequência, a programação contará com leilões de prendas conduzidos por Luiz de Fáveri e Leandro Paiva.

A Festa do Bairro Parada é um evento tradicional que fortalece os laços da comunidade, sendo um momento de fé, confraternização e alegria. Toda a população está convidada a prestigiar e participar desse momento especial.