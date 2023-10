Festa das crianças promovida pela Prefeitura reúne mais de 2 mil pessoas em Artur Nogueira

Pintura no rosto, cortes de cabelo, brinquedos infláveis, teatro e lanches gratuitos marcaram o evento

No último domingo (08), o CEU das Artes foi palco de muita diversão e solidariedade ao receber mais de 2 mil pessoas durante a Festas das Crianças promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

O evento ofereceu uma variedade de atividades gratuitas, incluindo pintura no rosto, cortes de cabelo e tranças, brinquedos infláveis de todos os tipos e brincadeiras animadas. Os pequenos e respectivas famílias fizeram passeios gratuitos na Carreta Exklusiva.

A diversão foi completada com a presença da Guarda Civil Municipal (GCM) e do agente canino Luky. As crianças puderam tirar dúvidas sobre o trabalho da corporação policial, e dar uma volta na base móvel da GCM.

Além das atividades lúdicas, a garotada se deliciou com lanches, kits de doces, picolés e guloseimas, todos distribuídos de forma gratuita. Este dia especial, que antecedeu o Dia das Crianças, oficialmente celebrado em 12 de outubro, encheu de alegria o coração dos pequenos e de suas famílias.

O prefeito Lucas Sia (PSD) marcou presença na entrega dos presentes – ao lado do vice-prefeito Davi da Rádio (PSDB) – e, em seu discurso, enfatizou um dos principais propósitos do evento: a construção de memórias afetivas positivas que as crianças carregarão ao longo da vida.

Ele afirmou: “Esta festa reflete nosso compromisso inabalável com o bem-estar de nossa comunidade e demonstra como, unidos, podemos proporcionar momentos de alegria que fortalecem os laços em nossa cidade”, disse.

PARCERIA DE VOLUNTÁRIOS

Profissionais da Top Barbearia Cabeleireiro, como Adriano, Douglas e Lucas, ofereceram cortes de cabelo gratuitos, enquanto Daniele da Oficina da Beleza realizou tranças nos cabelos das crianças.

Além disso, empresários locais doaram brinquedos, acrescentando ainda mais alegria à festa. “A dedicação e generosidade desses voluntários são dignas de reconhecimento e gratidão”, complementou Sia (PSD).

Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Daiane Mello, o CEU das Artes se revelou o local ideal para essa celebração, proporcionando um ambiente seguro e alegre para as crianças se divertirem e criarem memórias inesquecíveis.

“É um privilégio fazer parte disso e ver tantos sorrisos felizes”, finalizou Daiane Mello.