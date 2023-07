FESTA DO AGRICULTOR DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Vem aí a Festa do Agricultor de Santo Antônio de Posse! O evento acontecerá no domingo, dia 30 de julho, a partir das 10h, na Comunidade São João Batista, no bairro Barreiro, e promete uma experiência inesquecível. Teremos apresentações culturais, show da dupla Livia Farias & Felipe, e exposição de produtos agrícolas! Tudo isso para fortalecer a produção local e enaltecer a tradição agrícola do município.

INGRESSOS

– Inteira – R$ 35,00

– Meia-entrada (De 6 à 10 anos) – R$ 20,00

– Crianças até 5 anos não pagam

Essa é uma excelente oportunidade para os empreendedores credenciados, que poderão comercializar seus produtos em um ambiente ao ar livre. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Fundo Social de Solidariedade, com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e do Sindicato Rural de Mogi Mirim.