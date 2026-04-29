Festa do Trabalhador de Holambra terá shows gratuitos de Bruno Rosa e Ton Carfi na Rua Coberta

A Prefeitura de Holambra promove nos dias 8 e 9 de maio uma programação especial em homenagem ao Dia do Trabalhador. O evento será realizado na Rua da Amizade, conhecida como Rua Coberta, com entrada gratuita e duas noites de música ao vivo para moradores e visitantes.

A abertura acontece na sexta-feira, 8 de maio, a partir das 19h, com a 3ª edição do “Holambra em Louvor.” O público poderá acompanhar a apresentação da Banda Unidos e, na sequência, o show de Ton Carfi, um dos principais nomes da música gospel nacional, conhecido por sucessos como Minha Vez e Porque Eu Te Amei.

No sábado, 9 de maio, a partir das 20h, será a vez da Noite Sertaneja. A festa contará com apresentações da banda Made In Roça e de Bruno Rosa, cantor que vem se destacando no cenário sertanejo, reúne público em grandes eventos pelo país e é voz de hits como Coice de Mula, Fiu fiu e Grama do vizinho.

“Preparamos uma programação especial para valorizar os trabalhadores da nossa cidade e proporcionar momentos de lazer para as famílias. Será uma celebração feita com carinho para reunir a população em um ambiente de alegria e confraternização”, destacou o prefeito Fernando Capato.

“Estamos preparando uma grande festa para receber moradores e visitantes com conforto e segurança. Por isso, será proibida a entrada, circulação e comercialização de garrafas de vidro no local. Também haverá revista na entrada do evento para garantir a tranquilidade de todos”, informou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, a organização também reforça orientações importantes ao público.

Confira a programação da Festa do Trabalhador 2026:

8 de maio – Sexta-feira

A partir das 19h

Holambra em Louvor 3ª edição – Noite Gospel

Banda Unidos

Ton Carfi

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita

9 de maio – Sábado

A partir das 20h

Noite Sertaneja

Made In Roça

Bruno Rosa

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita