FESTA DO TRABALHADOR DE MOGI MIRIM REÚNE MULTIDÃO NO ESPAÇO CIDADÃO

O público compareceu em grande número para prestigiar e participar da tradicional “Festa do Trabalhador” realizada pela Prefeitura de Mogi Mirim nesta quarta-feira, 1º de maio, no Espaço Cidadão, junto da Feira Noturna. Uma série de atividades recreativas foram oferecida à população, como pintura facial, touro mecânico, oficinas de teatro, corte de cabelo, brinquedos infláveis, feira de artesanato e estande de games, além das ações das secretarias municipais de saúde e de educação.

O evento foi aberto pelo ‘Grupo Entre Amigos”, com o melhor do pagode e do samba. Depois, DJ Coser trouxe um brilho diferente com a música eletrônica. Banda Show com Tatah levou ao público o melhor de seus 30 anos de carreira, com muito axé e rock pop. E para fechar a festa, a apresentação inédita da cantora Paula Lima com a Orquestra Lyra Mojimiriana.

Sob a regência do maestro Carlos Lima, a orquestra fez uma abertura instrumental com as músicas ‘Lua Soberana’ (Ivan Lins) e ‘Affirmation’ (George Benson). Já no palco e junto da Lyra, Paula Lima interpretou sucessos como ‘Mas que Nada’ (Jorge Benjor), ‘Nem Luxo, Nem Lixo’ (Rita Lee), ‘Coleção & Primavera’ (Cassiano), ‘Malandro (Jorge Aragão), ‘Meu Guarda-Chuva’ (Elizabeth Viana), e ‘Maria, Maria’ (Milton Nascimento), dentre outros. O evento contou com interprete de libras durante os shows.