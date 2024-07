Festival Assad traz grandes nomes da música a São João da Boa Vista

Evento chega à 12ª edição celebrando o centenário de Jorge Assad e o Choro, com programação gratuita de 25 a 28 de Julho

Grandes músicos da cena instrumental brasileira e internacional como Guinga, Cristóvão Bastos, Proveta, Rogério Caetano, Sérgio e Odair Assad estarão em São João da Boa Vista/SP, entre os dias 25 e 28 de julho, para se apresentarem durante o Festival Assad 2024. O evento é gratuito, mas é necessário retirar ingressos na bilheteria do Theatro, até uma hora antes de cada apresentação.

Também se apresentam Clarice e Carolina Assad; o dueto infantil colombiano, La Mayor Y la Menor; o Clube do Choro Jorge Assad e Badi Assad acompanhada da Orquestra Mundana Refugi.

Este ano, o evento celebra o Choro, considerado o primeiro gênero da música urbana tipicamente brasileira, enquanto homenageia o músico Jorge Assad, patriarca da família Assad e que completaria 100 anos este ano.

Além dos shows, a 12ª edição do Festival Assad contará com uma programação de formação que inclui masterclasses (175 vagas) e oficinas (100 vagas), conduzidos por artistas renomados como Clarice Assad, Rogério Caetano, Guinga, Françoise-Emmanuelle Denis, Elodie Bouny, Daniel Saboya e Micael Chaves. As aulas serão realizadas no CLAC – Centro Livre de Arte e Cultura e na sede do Clube do Choro Jorge Assad. Os interessados em participar como aluno-ouvinte poderão se inscrever diretamente no local.

Uma das idealizadoras do Festival, Fafá Noronha, explicou que as oficinas e masterclasses são oportunidades únicas de trocar informações e receber feedbacks desses grandes artistas “Os shows, oficinas e masterclasses dão oportunidade para que estudantes e o público se aproximem e aprendam com grandes nomes da música instrumental no mundo e, o melhor, gratuitamente”, comenta.

Vânia Noronha, também idealizadora do Festival, falou da importância dos patrocínios e apoios para a realização de um evento desse porte, “Não seria possível realizarmos o festival sem o apoio na esfera Estadual e Federal e, muito menos, sem contarmos com as empresas parceiras em nossa cidade e região. Eles são os co-responsáveis por esse sucesso que já dura 12 anos”, afirma.

O Festival Assad é considerado um dos maiores eventos de música instrumental do país, reúne músicos prestigiados internacionalmente, em apresentações e masterclasses gratuitas. Criado em 2012, o evento leva o nome da família Assad, conhecida por sua rica tradição musical, e que tem entre seus membros músicos reverenciados mundialmente, como os violonistas clássicos Sérgio e Odair Assad; a cantora, violonista e compositora Badi Assad; e a compositora, pianista e vocalista Clarice Assad.

O Festival Assad é produzido pelo CLAC – Centro Livre de Arte e Cultura – e realizado com o apoio do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura; e do Governo do Estado, pelo Proac. Tem o apoio da Prefeitura Municipal, da UNIFAE e das empresas: Viação Santa Cruz, Sequóia e Ayram Uniformes. Por meio de dedução fiscal recebeu patrocínio das empresas: Bradesco; Big Bom Supermercados; Big B Salgadinhos; Cimentolândia; Dacota Cabos Elétricos; Dra Cherie; Galvani; Grings Alimentos e Soares de Mello e Valim Advogados Associados.