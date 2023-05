Festival Burger Monstros Show volta a Campinas-SP para agitar o final de semana

Festa dos maiores e mais suculentos hambúrgueres do Estado de São Paulo acontece no Shopping Parque das Bandeiras nos dias 26, 27 e 28 de maio, entre sexta-feira e domingo; evento é pet friendly e tem entrada gratuita

O Festival Burger Monstros Show, um dos principais e completos eventos gastronômicos itinerantes do Estado de São Paulo, está de volta a Campinas para “matar” a fome de quem é fissurado em desafiar gula. A festa dos “brutos” monta sua megaestrutura no Shopping Parque das Bandeiras nos dias 26, 27 e 28 de maio, sexta-feira a domingo. A entrada é gratuita.

Apaixonados por hambúrgueres têm a chance de degustar um cardápio especial que une os maiores, os mais suculentos, incríveis e inovadores sandubas disponíveis no universo dos hambúrgueres.

O Burger Monstros Show começa na sexta-feira (26) a partir das 17h e prossegue até as 22h. A programação destinada ao público de todas as idades continua no sábado (27) e no domingo (28), das 11h às 22h. O evento traz como proposta transformar o espaço em uma inesquecível opção de lazer para famílias e amigos.

Para que os apaixonados pelas baladas gastronômicas se sintam em casa, a grande festa dos sabores traz como diferenciais, além dos incrementados burgers, pratos especiais do chamado circuito BBQ, cervejas artesanais e uma completa ala de sobremesas. Além disso, uma ampla área kids oferece para as crianças um “mundo” de diversões, onde se é possível brincar em diversas atrações e brinquedos.

O festival também conta com espaço para tatuagem e compras de diferentes produtos como queijos e cachaças especiais. O Burger Monstros Show ainda se destaca pela programação de shows. Serão cinco apresentações entre sexta-feira (26) e o domingo (28). E tem mais: a festa é pet friendly, ou seja, o animalzinho de estimação está mais que convidado para passear no Shopping Parque das Bandeiras.

“Queremos que o público de Campinas e toda a Região Metropolitana voltem a viver diferentes experiências durante três noites e dois dias do nosso festival. É uma grande festa que reúne o que há de melhor no mercado dos hambúrgueres, gastronomia BBQ, cervejas e música. Serão momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente seguro em que a família vem em primeiro lugar”, diz o responsável pela organização do Monstros Burger Show Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

HAMBÚRGUER DE TODOS OS TAMANHOS E RECHEIOS

Fãs de hambúrgueres têm a oportunidade de degustar as receitas e estilos de oito hamburguerias confirmadas no festival. Destaque para opções inovadoras, como o burger de torresmo e a coxinha de burger. Também merecem atenção os sandubas que impressionam pelo tamanho e recheios.

Além dos sandubas, a arena gastronômica do Burger Monstros Show conta com pratos de sucesso do circuito BBQ, como costela no fogo de chão, costela no bafo, torresmo de rolo, espetos gourmets, além de receitas típicas da culinária brasileira.

NO EMBALO DO ROCK AND ROLL

Para agitar a arena no Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas, o Burger Monstros Show conta com uma programação especial de shows agendados para as tardes e noites do evento.

Na sexta-feira (26), às 19h, a atração é a banda 220 Volts que traz os grandes sucessos do Capital Inicial, comandado pelo ícone do rock nacional Dinho Ouro Preto Já no sábado (27), há duas apresentações previstas: às 13h, o grupo Queda Livre promete muito embalo com grandes sucessos. Depois, às 19h, a noite é agitada no ritmo do Nova Legião, que faz um show para que o público relembre os sucessos do Legião Urbana.

Para fechar o festival no domingo (28), a banda Main Station sobe ao palco às 13h. Uma atração incrível está agendada para às 18h, quando o Shopping Parque das Bandeiras vai “balançar” ao som dos grandes sucessos de Bon Jovi.

SERVIÇO

Festival Burger Monstros Show – Campinas-SP

Local: Shopping Parque das Bandeiras

Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 3900, Jardim Ipaussurama, Campinas-SP

Dias: 26. 27, e 28 de maio, sexta-feira a domingo

Horário: 17h às 22h (sexta-feira), 11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Espaço kids, evento pet friendly

Realização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787 e @burgermonstros

Apoio: Cervejaria Campinas, BetFast.Io e Aji.Sal

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sexta-feira, dia 26 de maio

19h: 220 Volts Capital Inicial Cover

Sábado, dia 27 de maio

13h: Queda Livre

19h: Nova Legião Cover

Domingo, dia 28 de maio

13h: Main Station

19h: Bon Jovi Tribute

EXPOSITORES – BURGERS, ASSADOS, PRATOS ESPECIAIS

– O Xapeiro

– Brasa Burger

– Fumaça do Chef

– Paraty Food Truck

– O Bom e Velho Churrasco

– Chef Lucas Oliveira

– A Poderosa

– Espetos Burger

– Lataria Food Truck

– Chef Dindo (Culinária brasileira)

– Pastel Expresso

ESPAÇO DAS SOBREMESAS

– Expresso Churros

– Cadê Meu Shake?

– Seu Churros

– Delícias da Vovó

CERVEJA ARTESANAL

– Cervejaria Campinas

BOUTIQUE MONSTROS

– Canto da Cachaça

– Mió do Queijo

– Ink Park Tattoo e Piercing

– AMB Acessórios

ÁREA KIDS

– Aloha Jump

– Carrinhos

– Brinquedos infláveis

– Tiro ao alvo

– Simulador