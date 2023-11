Festival Cultural da APAE de Jaguariúna promete uma noite inesquecível no Teatro Dona Zenaide

Por Regina Vicenzotti

No próximo dia 20 de dezembro, a cidade de Jaguariúna se prepara para um evento especial que promete encantar e emocionar a todos. O Festival Cultural da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Jaguariúna será realizado no prestigiado Teatro Dona Zenaide, a partir das 19 horas, e a entrada será gratuita. Uma noite dedicada à cultura, inclusão e solidariedade, preparada com todo o carinho pelos alunos e equipe da APAE.

O Teatro Dona Zenaide, conhecido por sua estrutura acolhedora, será o palco para apresentações artísticas que refletem o talento e a dedicação dos alunos da APAE. O evento tem como objetivo proporcionar momentos de integração entre a comunidade e a instituição, além de promover a valorização da cultura como instrumento de inclusão.

A equipe da APAE de Jaguariúna tem se empenhado nos preparativos para garantir que o Festival Cultural seja uma experiência marcante para todos os presentes. Os alunos, com o apoio de professores e colaboradores, estão dedicando tempo e esforço para criar apresentações que emocionem e transmitam mensagens de inclusão e superação.

A comunidade de Jaguariúna e regiões vizinhas estão convidadas a prestigiar esse evento especial. A entrada é gratuita, e a organização do Festival Cultural da APAE incentiva a presença de famílias para compartilhar essa noite única.

O Festival Cultural da APAE de Jaguariúna promete ser uma celebração de talento, inclusão e solidariedade. Não perca a oportunidade de participar dessa experiência única no Teatro Dona Zenaide, no dia 20 de dezembro, a partir das 19 horas. Traga sua família, convide amigos e faça parte dessa noite inesquecível que a APAE está preparando com muito carinho para todos os munícipes. Vamos juntos fortalecer os laços comunitários e celebrar a diversidade por meio da cultura!