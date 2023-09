Festival de Aniversário vai agitar o Distrito do Ouro Verde neste final de semana

Crédito Foto: Firmino Piton

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Sebrae Campinas realizam neste sábado, 16 de setembro e domingo, 17, o Festival de Aniversário do Distrito do Ouro Verde. No sábado, o evento será das 11h às 21h, enquanto no domingo será das 11h às 18h, na Praça da Juventude. A entrada é gratuita e haverá, além da parte da gastronomia, atrações musicais e a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. (Veja a programação).

É o segundo ano que a Secretaria comemora aniversário de fundação do distrito, criado pela lei municipal 15.059/15, de 10 de setembro de 2015. A proposta do festival nos distritos irá também para o Campo Grande, na região Sudoeste, nos dias 24 e 30 com programação a ser divulgada na próxima semana. O Campo Grande e o Ouro Verde, na região Sudoeste, foram escolhidos para receber o evento pela importância que têm e por reunirem, juntos, cerca de 400 mil habitantes.

“Este ano procuramos fortalecer o festival dos distritos com mais conteúdo e mais suporte aos empreendedores de alimentação em parceria, com o Sebrae prestando consultoria com cursos para a formação de preço e oportunidades de mercado. Também buscamos uma variedade de eventos em um só festival. É uma alegria, por exemplo, poder levar a Orquestra Sinfônica para se apresentar nos distritos da cidade e ter atrações musicais”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo.

O diretor de Turismo, Eros Vizel, acrescenta que o festival é um evento cultural e gastronômico que, além de celebrar a data, tem o objetivo de fomentar os empreendimentos gastronômicos e gerar novos polos de comércio e lazer daquela região. “É um evento que além de ter a finalidade de comemorar, tem a perspectiva de desenvolvimento regional criando uma integração e sinergia entre a produção cultural dos distritos e gastronomia”. Eros ressalta que o objetivo é trazer os atributos e as qualidades do distrito em um festival que é uma grande vitrine para mostrar a região tem de melhor.

Participam desta edição 14 operações de comidas e bebidas, como hambúrguer, pastel, espetinhos, kebab, doces e sobremesas. O público também terá a oportunidade de passar um dia diferente com amigos e família, com música ao vivo e outras atrações.

Gospel e Orquestra

No sábado, o cantor gospel PG se apresenta a partir das 19h. No domingo, é a vez da Orquestra se apresentar às 11h30 com a regência do maestro Carlos Prazeres e com um repertório popular com músicas como É o Amor, Chega de Saudade, Festa do Interior, Evidências. (Veja o programa)

G. BIZET: Carmen Suite No. 1 – V. Les Toréadors

H. VILLA-LOBOS: Bachianas Brasileiras No. 4 – I. Prelúdio

C. GOMES: Sonata em Ré – IV. O Burrico de Pau

M. MOREIRA: arr. Guilherme Mannis: Festa do Interior

Z. DI CAMARGO: arr.: Alexandre Caldi: É o Amor

T. JOBIM, V. DE MORAES: arr.: Alexandre Caldi: Chega de Saudade

J. AUGUSTO, P. S. VALLE: arr.: A. Caldi: Evidências

J. GILBERTO, S. GETZ: arr.: Marcelo Caldi: Só Danço Samba

J. GILBERTO: arr.: Marcelo Caldi: Pra Quê Discutir com Madame?

C. BUARQUE: T. JOBIM, arr.: Cyro Pereira: Anos Dourados

T. JOBIM: arr.: Alexandre Caldi: Wave

F. MIGNONE: Dança da Rainha N’Ginga (Compassos 407 a 545)

Lista de participantes por ordem alfabética

Açaí da Lú

Alladin Pastelaria

Ashby Chopp

Bar Carlão

Brutha Beerkombi

Caldo de Cana do Carlinhos

Eliza Cattozzi Doces e Cia

Espeto & Sabor

Grego´s Grill

Império do Milho

Kebaberia Sabor Grego

Miranha – Japanese Street Food

Mega Pastel

Sorveteria da Esquina

Atrações do dia 16 de setembro

13h – Banda Equilíbrio

14h – Igreja Batista Bíblica

15h – Coral Angelur

16h – Ministério Três por Um

17h – ICB Campinas Music

18h – Ceia Praise

19h – Cantor PG

Atrações do 17 de setembro

11h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas

13h30 – Thiago Hoouver

14h30 – Iago Augusto

15h30 Playboy Juliano

17h00 – Samba Batucada

Serviço

Festival de Aniversário do Distrito do Ouro Verde

Dias: 16/9 (sábado) e 17/9 (domingo)

Hora: 11h às 21h no sábado e, no domingo, das 11h às 18h

Local: Praça da Juventude – Dic V (Conjunto Hab. Chico Mendes), Campinas