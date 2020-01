FESTIVAL DE FÉRIAS APRESENTA DOIS FILMES AMANHÃ NO TEATRO MUNICIPAL – Jaguariúna

Para quem gosta de um bom filme amanhã, 15 de janeiro, é o dia de assistir dois grandes sucessos da “telona” no Festival de Férias de Jaguariúna. As sessões gratuitas acontecem em dois horários diferentes no Teatro Municipal Dona Zenaide.

A primeira exibição será do filme “Alladin” às 15h. O longa conta a história de um jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica, com um gênio que pode lhe conceder desejos. O rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a se noivar. Com a ajuda do Gênio, ele tenta se passar por um príncipe e para conquistar o amor da moça e a confiança de seu pai.

No início da noite será exibido “Superação: o milagre da fé” às 19h. O filme fala da vida de John Smith, um menino de 14 anos, que quando passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, sofre uma queda e se afoga. No hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. A prece poderosa dela foi responsável por um milagre inédito.

Para assistir às exibições basta chegar no Teatro pelo menos uma hora antes de cada sessão para retirar o ingresso gratuitamente.

O Teatro Municipal fica na rua Alfredo Bueno, 1.151 – Centro.

Confira a aqui programação completa do Festival de Férias.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Samuel Oliveira