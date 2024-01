Festival de Férias de Jaguariúna Inicia com Magia: Estreia do Musical Infantil “Os Saltimbancos” neste Domingo!

Da Redação

No próximo domingo, dia 7 de janeiro, o aguardado Festival de Férias de Jaguariúna terá início com a apresentação encantadora do musical infantil “Os Saltimbancos”. O evento será realizado no Parque dos Lagos, a partir das 10h30, prometendo uma experiência cultural e recreativa para toda a família, com entrada gratuita.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o festival tem como principal objetivo oferecer opções de lazer durante o período de recesso escolar, proporcionando momentos de diversão e aprendizado para crianças e adolescentes. O Festival de Férias se estenderá ao longo de todo o mês de janeiro.

Para ficar por dentro de todas as atrações, basta acompanhar a programação detalhada, incluindo dias, locais e horários, nas nossas redes sociais. ou através do site www.jaguariuna.sp.gov.br. Essa iniciativa visa manter a comunidade informada sobre as oportunidades de lazer disponíveis, incentivando a participação ativa e o aproveitamento integral do Festival de Férias.

Prepare-se para um mês repleto de cultura, diversão e momentos inesquecíveis em Jaguariúna. O Festival de Férias promete surpreender e encantar, consolidando-se como uma tradição anual que valoriza o lazer, a cultura e a comunidade. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa celebração única em um cenário que une a magia do entretenimento com a beleza natural da cidade.