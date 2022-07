Festival gastronômico da APAE Indaiatuba acontece em agosto

Após pandemia, evento retorna com programação cultural e gastronômica

A cidade de Indaiatuba (SP) recebe, de 18 a 21 de agosto, a 3ª edição do Chefs pela APAE, festival gastronômico que reúne restaurantes com pratos a preços acessíveis, em prol da APAE Indaiatuba (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais). Apresentações culturais e feira de artigos também compõem o evento, que acontece no Espaço Viber. A programação conta ainda com um jantar de gala exclusivo, no dia 18 de agosto, marcando a abertura do Festival.

O Chefs pela APAE é um evento solidário que integra as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla da Associação. Por conta da pandemia, o último festival aconteceu em 2019 e, agora, o time da entidade empenha-se para trazer uma edição ainda melhor. “É um desafio para nós. O comprometimento, nosso e dos restaurantes, é o que nos dá a certeza de realizar um lindo evento com renomados chefs e seus pratos incríveis a preços populares”, comenta Mariza Aparecida Bernardinetti Muller, coordenadora de eventos da APAE Indaiatuba.

CARDÁPIO Além de comida típica brasileira, o público poderá saborear a culinária internacional com pratos italianos, japoneses, mexicanos, estadunidenses e chilenos. No menu também há opções de hambúrgueres, massas, comida de boteco, pizza, opções veganas e vegetarianas, bebidas e sobremesas. Já são 12 estabelecimentos confirmados, com pratos no valor de até R$ 49 e, nesta edição, também haverá a possibilidade de pedidos embalados para viagem.

PATROCÍNIO Para empresas que tiverem interesse em participar do evento, o Festival ainda dispõe de cotas para expositores, restaurantes e patrocinadores. Mais informações pelo número (19) 99712 7523 ou por e-mail eventos@apaeindaiatuba.org.br.

ATRAÇÕES Para quem busca uma experiência completa, haverá ainda uma feira destinada para expositores de queijos, vinhos, pães, bolos, cachaças e itens de decoração para o lar. Em paralelo, o Festival realiza uma programação cultural com apresentações de música, dança e aula-show de gastronomia.

ABERTURA O primeiro dia de Chefs pela APAE (18/08) traz uma novidade: um Jantar de Gala exclusivo, com menu assinado por Lau Pinheiro Buffet. Sob o lema ‘Uma noite do bem’, o jantar black-tie beneficente acontece a partir das 19h30, dando as boas-vindas ao retorno do evento.

A noite também será regada de música boa com a banda Fórmula 2, que levará um repertório diversificado para todos os públicos, com os estilos pop, rock, sertanejo, axé e até clássicos dos anos 1970. Para o Jantar de Gala, os convites podem ser adquiridos na APAE Indaiatuba, e vêm nas seguintes opções: convite duplo no valor de R$430; e mesa de 6 pessoas no valor de R$ 1200. Bebidas à parte.

FUNCIONAMENTO Depois do Jantar de Gala, o Chefs pela APAE abre todas as atrações para o público, de 19 a 21, com entrada solidária no valor de R$3 — que também será revertida para a Associação. O horário de funcionamento é: dia 19, das 18h às 22h; dia 20, das 10h às 22h; dia 21, das 10h às 18h. Crianças de até sete anos de idade e maiores de 60 anos não pagam. Para participar de qualquer dia do evento, é preciso apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19. A organização também disponibilizará álcool em gel em locais estratégicos e haverá controle de acesso.

O Chefs pela APAE tem patrocínio de Lemasa, Monark Produções, Polivisor e GTA Segurança, além do apoio a Prefeitura Municipal de Indaiatuba. A realização é da APAE Indaiatuba. O Espaço Viber está localizado à avenida Almirante Tamandaré, 675, no bairro Cidade Nova II — Indaiatuba (SP). Mais informações pelo telefone (19) 99712 7523.

RESTAURANTES CONFIRMADOS

Boteco do Chile

Praia Burguer

Praia Pizza

Sabor Caseiro

Pastifício Victorelli

Ishiban

Butiquim do Gaúcho Indaiatuba

Sucão Indaiatuba

Doce Amor Churros

Lau Pinheiro Buffet

Disk Chopp do Alemão

SERVIÇO

3º Chefs pela APAE

Jantar de Gala: 18 de agosto | Horário: 19h30

Ingressos: convite duplo R$430 | Mês 6 pessoas R$1200

Festival aberto ao público: 19 a 21 de agosto

Horários: 18h às 22h (sexta) / 10h às 22h (sábado) / 10h às 18h (domingo)

Ingressos: Entrada solidária R$3

Estacionamento gratuito

Local: Espaço Viber – avenida Almirante Tamandaré, 675, bairro Cidade Nova II – Indaiatuba (SP) – MAPA AQUI

Informações: (19) 99712 7523 | eventos@apaeindaiatuba.org.br



Sobre a APAE Indaiatuba

Com mais de quatro décadas de história, a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) tem o objetivo de promover melhorias na qualidade de vida e dedicar seus serviços ao atendimento integral de pessoas com deficiências de causas neurológicas e de seus familiares, com foco na luta pela garantia de seus direitos.

A entidade conta com três unidades de atendimento: Escola de Educação Especial, que tem como público-alvo alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla e transtornos globais do desenvolvimento que necessitam de apoio; o Ambulatório de Especialidades, onde existem 16 programas de atendimento para todos os usuários da APAE, envolvendo Fisioterapia, Fonoaudiologia, Serviço Social, Psicologia, Neurologia e outras áreas; e a extensão da Escola de Educação Especial e Programa de Oficina Terapêutica.

Atualmente, a Associação recebe 810 usuários no Ambulatório – com uma média de 8,1 mil procedimentos mensais via SUS -, além de 195 alunos da Escola e 105 pessoas na Oficina Terapêutica.