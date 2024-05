Festival Junino do Parque Dom Pedro terá sertanejo, forró e comidas típicas

Evento é gratuito na sexta-feira, 7, e no sábado, 8; para o domingo, 9, os ingressos

para o show da dupla Fernando e Sorocaba já estão à venda

Música boa, comidas típicas e muita diversão para toda a família! O Parque Dom Pedro confirmou a programação da 2ª edição do Festival Junino, que acontecerá entre 7 e 9 de junho, e terá, como atração principal, o show da dupla Fernando e Sorocaba, encerrando o evento em grande estilo. O Festival Junino será realizado no estacionamento VIP Águas, com entrada gratuita na sexta e no sábado, 7 e 8 de junho. Já para o domingo, 9, os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Ingresse.

A programação gratuita começa na sexta-feira com a banda Coisa de Zé abrindo o festival às 17h. Formada por Diego Germano (voz e triângulo), Marcelo Bernardes (zabumba) e Gabriel Feriani (sanfona), a banda paulistana mistura ritmos nordestinos como xote, xaxado e baião com toques de samba e salsa, criando o som conhecido como ‘forró pé de serra’. Às 20h, a cantora sertaneja Micaele Matias (MICA) se apresenta, retornando no mesmo horário no sábado.

No sábado, quem sobe ao palco é a dupla sertaneja Otávio e Raphael, às 13h. Na sequência, às 16h, o arrasta pé está garantido com a Banda Bastião – Lucas Almeida, na voz e zabumba; Jhefferson Fernandes, nos vocais e triângulo; e Joquinha Almeida, na sanfona.

No domingo, quando haverá bilheteria, os irmãos Otávio e Raphael abrem a programação de shows, às 14h. Depois, às 17h, a dupla Fernando e Sorocaba apresenta os clássicos de seus 17 anos de carreira, encerrando o evento. Todos os dias, entre as apresentações, o DJ Léo Alves comandará a trilha sonora.

“Estamos organizando a 2ª edição do Festival Junino do Parque Dom Pedro com muito carinho, para que todos tenham momentos incríveis e inesquecíveis. Todos são bem-vindos, incluindo os pets, para aproveitar tudo que é esperado em um arraial: comidas e bebidas típicas, muita música e diversão para toda a família”, convida Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

A dupla Fernando & Sorocaba

Com 17 anos de carreira e grandes hits no repertório, a dupla Fernando & Sorocaba é precursora do gênero que ficou conhecido como “sertanejo universitário”. O primeiro sucesso nacional foi “Bala de Prata”, composta por Sorocaba e nome do primeiro álbum, seguida por “Madri”, que dominou as paradas de sucesso.

Além delas, os singles “Paga Pau”, “Veneno”, “É Tenso”, “Livre”, “Gaveta”, “As Mina Pira”, “Bom Rapaz”, “Zona de Risco”, “Amor da Despedida” e “Só Não Divulga” são algumas das músicas que viraram marca registrada da dupla. Mais recentemente, os lançamentos “Laça Nois”, “A Galera do Chapéu”, “Deixa eu Amar Você”, “Balcão de Madeira” e “Cancelado” também caíram no gosto do público e estão presentes em milhares de playlists.

Inovação é o grande diferencial de Fernando & Sorocaba, que somam mais de dois mil shows ao longo da carreira, no Brasil, Estados Unidos, Europa e América Latina. As apresentações são compostas por um repertório autoral, grandes hits e, claro, muita tecnologia e efeitos especiais que conectam o público à atmosfera da turnê.

Serviço – 2ª edição do Festival Junino Parque Dom Pedro

Local: estacionamento VIP Águas (Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP)

7 de junho (sexta-feira) – das 17h às 22h;

Entrada gratuita

17h – Coisa de Zé

19h – DJ Léo Alves

20h – MICA (Micaele Matias)

8 de junho (sábado) – das 12h às 22h;

Entrada gratuita

12h – Otávio e Rafael

14h – DJ Léo Alves

16h – Banda Bastião

18h – DJ Léo Alves

20h – MICA (Micaele Matias)

9 de junho (domingo) – das 12h às 20h;

Ingressos: pela plataforma Ingresse

Valores: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

*Crianças até 07 anos não pagam.

12h – DJ Léo Alves

14h – Otávio e Rafael

16h – DJ Léo Alves

17h – Fernando & Sorocaba

19h – DJ Léo Alves

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas experiências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lazer, restaurantes e serviços, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. Mensalmente, o empreendimento recebe mais de 1 milhão de pessoas. Em 2023, o Parque Dom Pedro superou R$ 2 bilhões de vendas.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.