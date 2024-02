Festival Risada Solidária traz Danilo Gentili, Criss Paiva, Oscar Filho e Diogo Portugal para show em Jundiaí

Evento acontece nos dias 2 e 3 de março no Teatro Polytheama e terá 100% da bilheteria revertida para a realização de consultas oftalmológicas e doação de óculos para crianças e adolescentes de comunidades carentes do município

O humorista Oscar Filho será uma das atrações do Festival Risada Solidária | Crédito: Will Abreu

O humor e a solidariedade vão se unir em um dos maiores eventos beneficentes de stand-up do Brasil. Nos dias 2 e 3 de março, o Teatro Polytheama, em Jundiaí (SP), será palco do Festival Risada Solidária, que vai reunir grandes nomes do humor nacional como Danilo Gentili, Diogo Portugal, Oscar Filho, Criss Paiva, Maurício Dollenz, Arianna Nutt, Palhaço Amendoim, Rodrigo Cáceres, Ane Freitas e Fabio Güeré.

O evento terá 100% da bilheteria revertida para o projeto social Pega Visão, que realiza consultas oftalmológicas e doação de óculos para crianças e adolescentes de comunidades carentes.

Os ingressos para cada sessão custam de R$50 (meia entrada) a R$100 (inteira) e podem ser adquiridos pelo site www.risadasolidaria.com.br ou diretamente na bilheteria do Teatro. A classificação etária é de 12 anos.

Sessões A primeira sessão do Festival acontece no dia 2 de março, sábado, às 20h, com apresentação dos humoristas Danilo Gentili, Criss Paiva, Maurício Dollenz e Arianna Nutt. Os artistas se revezam no palco durante cerca de uma hora.

No domingo, dia 3, às 19h, o show traz Diogo Portugal, Oscar Filho, Palhaço Amendoim, Rodrigo Cáceres, Ane Freitas e Fabio Güeré.

Realização

O Festival Risada Solidária é uma realização da BW Eventos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), do Ministério da Cultura do Governo Federal. A ação é uma apresentação das empresas Adufertil e ZM, com patrocínio da Panco.

PegaVisão

Realizado pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura – ONG com sede em Paulínia, no interior de São Paulo – o projeto social Pega Visão oferece consultas oftalmológicas gratuitas e realiza a doação de óculos para crianças e adolescentes de comunidades carentes de todo o Brasil.

“O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) estima que 30% do público infantil em idade escolar têm problemas refrativos – sendo a miopia um dos mais comuns – enquanto 10% das crianças na faixa dos sete aos dez anos precisam usar óculos. Sabemos que o SUS não dá conta de atender a demanda e, por isso, criamos o Pega Visão, um projeto social que tem como meta democratizar o acesso à saúde e oferecer melhor qualidade de vida para milhares de crianças e adolescentes de todo o país”, afirma Bruno Wellington, presidente da Fábrica.

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 210 mil pessoas pelo país.

Sobre a Adufértil

A Adufértil é uma empresa brasileira líder no segmento de adubos mistos. Atuando com transparência e qualidade desde 1980, nossa história se entrelaça com o crescimento do agronegócio brasileiro.

Temos orgulho em poder dizer que, com nossa ajuda e suporte, milhares de agricultores de todo o país cultivam as mais diversas espécies de plantas, sob as mais variadas condições climáticas e de solo.

Contribuímos para colocar alimentos nas mesas brasileiras e levar sustentabilidade para a agricultura nacional, sempre com respeito ao meio ambiente e também à sociedade.

Sobre a ZM

A ZM S.A., empresa estabelecida no setor automotivo, inicia sua história em 1983. Inicialmente focada no desenvolvimento e fornecimento de Relés de Partida, a empresa expandiu seu escopo ao longo dos anos, adaptando-se às demandas do mercado e às evoluções tecnológicas. Com uma visão voltada para a inovação e a excelência, a ZM conseguiu conquistar novos mercados e consolidar sua presença internacional.

Além disso, a ZM destaca-se por sua busca incessante pela qualidade, evidenciada pela obtenção de certificações internacionais de prestígio, como a IATF 16949. Essas certificações destacam o compromisso da empresa com os mais altos padrões de qualidade e segurança em seus produtos e processos.

Com 40 anos de experiência e um histórico de crescimento sustentado, a ZM é reconhecida como um parceiro comercial confiável e um fornecedor de produtos de alta qualidade e desempenho no setor automotivo.

Sobre a Panco

A Panco é uma empresa 100% brasileira que iniciou suas atividades em 1952 na Vila Ré, Zona Leste de São Paulo. Seu slogan é “Amor, Carinho e Dedicação”, que traduz a filosofia da empresa e é aplicado em todos os seus processos, desde o desenvolvimento de produtos até a busca pela satisfação do consumidor. O portfólio da Panco conta com mais de 150 produtos entre pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, panetones, farináceos e macarrão instantâneo.

PROGRAMAÇÃO DIA 2 DE MARÇO | SÁBADO | 20H

Os quatro artistas se revezam no palco durante cerca de uma hora.

DIA 03 DE MARÇO | DOMINGO | 19H

Os cinco artistas se revezam no palco durante cerca de uma hora e meia.

SERVIÇO Festival Risada Solidária – Stand-up Comedy

Data: 02 e 03 de março

Local: Teatro PolytheamaEndereço: Rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro, Jundiaí – SP

Classificação: 12 anosMais informações: www.risadasolidaria.com.br

VENDAS

Bilheteria do Teatro: terça a sexta-feira: das 10h às 20h

Sábados, domingos e feriados: das 10h às 17h (bilheteria aberta apenas se

houver espetáculo no dia).

Valor dos ingressos por sessão:

Inteira: R$ 100,00 | Meia Entrada: R$ 50,00