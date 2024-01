FESTIVAL ‘SE JOGA’ ACONTECE NESTE DOMINGO NO TEATRO MUNICIPAL

A 6ª edição do “Se Joga!” – Festival de Arte Drag e Trans – será realizada neste domingo, dia 28 de janeiro. O evento acontece no Teatro Municipal Dona Zenaide, às 19h, e tem entrada para o público gratuita.

Os interessados devem retirar os ingressos uma hora antes do início do evento, na bilheteria do Teatro Municipal.

Nove candidatas foram selecionadas e vão apresentar a sua performance ao vivo, que deverá ser exclusivamente de uma dublagem, com no máximo 5 minutos de duração.

A avaliação será feita no dia da apresentação por uma comissão, que escolherá a melhor performance. A vencedora receberá o prêmio de R$ 1 mil. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3867-2404 e (19) 3867-4223.