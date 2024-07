Feteps: conheça projetos finalistas direcionados à saúde e bem-estar

Foto: Divulgação

Estudantes de Etecs, Fatecs e outras instituições desenvolveram trabalhos de acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; veja classificados no ODS 3

Reduzir a taxa de mortalidade materna global e acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, entre outros tópicos. É disso que trata o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 3: “saúde e bem-estar”, que faz parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Orientados por essas diretrizes, estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) estaduais desenvolveram alguns dos projetos selecionados para participar da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps).

De volta ao formato presencial, a Feteps está marcada para ocorrer entre os dias 19 e 22 de agosto, no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital. Em sua 15ª edição, a mostra vai apresentar 128 projetos. Destes, 112 foram desenvolvidos por estudantes das Etecs, Fatecs e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do CPS. A competição ainda conta com a participação de 16 trabalhos de outras instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nacionais e internacionais.

Confira no site do CPS os projetos orientados pelo ODS 3.

‌

Estudantes da Fatec Indaiatuba desenvolveram o Mind Harbour, marketplace digital para serviços de saúde mental

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 340 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).