Feverestival tem atrações teatrais para todos os públicos de 29 de julho a 5 de agosto

Festival de teatro será realizado em diversos pontos de Campinas e inclui destaque internacional da Costa Rica

Crédito Foto: Divulgação/Rebeca Figueiredo

O Festival Internacional de Teatro de Campinas (Feverestival) divulga a sua programação de atividades que serão oferecidas ao público da cidade a partir do dia 29 de julho, sábado, com abertura no Teatro Municipal Castro Mendes, e segue até 5 de agosto, com um dia inteiro de atividades na Casa de Cultura Tainã. Além destes espaços, haverá apresentações no Sesc, Sesi Amoreiras, Sala dos Toninhos e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O tema desta 17ª edição em 2023 é “Tecnologias para sonhar”.

Ao longo de oito dias, o festival oferecerá ao público um leque diversificado de espetáculos adultos, infantis, residências artísticas, shows, encontros, reflexões e momentos de lazer. Confira a programação no site do Feverestival, em https://www.feverestival.com.br/.

Com apoio e patrocínio da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC), e de diversos parceiros locais, em 2023 o festival está sendo realizado pela primeira vez com 100% de recursos da cidade. Por conta disso, a produção optou por promover sua convocatória de espetáculos voltada para produções de Campinas. “Enxergamos neste ano a oportunidade de valorizar os artistas locais, trazendo para o público um acesso e conexão maiores com o fazer artístico potente que temos aqui”, aponta Bruna Schroeder, membro do Núcleo Feverestival e coordenadora geral da 17ª edição.

Além das atrações selecionadas pela convocatória regional, o Festival também receberá criações de artistas das cidades de São Paulo e Florianópolis e a obra internacional “Memoria de Pichon”, do artista costa-riquenho Andy Gamboa.

O Feverestival foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC) na edição 2022, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas. O FICC tem como finalidade fomentar a produção artística local.

A 17ª edição é uma realização do Núcleo Feverestival e Território Produções Culturais; correalização da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), pela Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (Cocen) e Lume Teatro (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp).

Serviço

Evento: 17ª Edição do Feverestival

Dias: de 29/7 (sábado) até 5/8 (sábado)

Local: abertura no Teatro Municipal Castro Mendes, no dia 29 de julho

Informações: programação completa, com dias e locais das apresentações, está disponível em https://www.feverestival.com.br/