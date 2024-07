Fiéis Católicos comemoram o dia de Sant’Ana, Padroeira de Pedreira

Os fiéis católicos de Pedreira e a Paróquia de Sant’Ana estão promovendo a Festa em Louvor a Sant’Ana, Padroeira da Cidade, com extensa programação festiva e religiosa, que seguirá até o dia 28 de julho de 2024.

A Novena da Padroeira acontece no período de 17 a 25 de julho, na Igreja Matriz, com Missa de segunda a sexta-feira, sempre às 19h, aos sábados e domingos, a Missa é celebrada às 18h30.

No dia da Padroeira, 26 de julho, ‘Feriado Municipal’, serão celebradas Missas às 7h, 10h e 16h, a Procissão de Sant’Ana está programada para às 9 horas. Durante os finais de semana acontece a Quermesse com barracas diversas, Praça de Alimentação com lanches, pastel, Caldo e muitas outras novidades. Após a celebração das Santas Missas acontecem shows com Bandas ao vivo. “Convidamos a população para prestigiar a tradicional Festa de Sant’Ana e assim colaborar com a Paróquia da Igreja Matriz”, destaca o Pároco e responsável pela organização Padre Anderson Frezzatto.