Fiimmade: Mogi Mirim organiza festival e diversidade de apresentações é destaque

Nesse final de semana Mogi Mirim sediou a 7ª edição do Fiimmade (Festival Internacional de Inverno de Mogi Mirim de Arte, Dança e Entretenimento. Na prática, o Festival de Dança, realizado em 2015, foi o ponto de partida para as edições posteriores. Agora, em 2023, na tarde de sexta-feira (14), ocorreu a abertura oficial no ginásio de esportes “Alexandre Augusto Zaniboni”, no Colégio Objetivo, com a participação da secretária de Relações Institucionais – representando o prefeito Paulo Silva – Maria Helena Scudeler de Barros, bem como o secretário de Cultura e Turismo Luiz Dalbo e o dançarino Denilson Scarpiti, um dos organizadores do evento.

Na ocasião, as autoridades parabenizaram a organização do evento, além de comemorarem a iniciativa de promoção de um evento internacional em Mogi Mirim, o que contribui para o fomento cultural e artístico do município. “O objetivo do Festival Internacional de Inverno é realizar um evento cultural, turístico e tradicional para diversas cidades, a fim de proporcionar o intercâmbio cultural”, frisou Luiz Dalbo.

No total, os três dias de eventos obteve a participação de 800 bailarinos em 230 coreografias de dança que se apresentaram em diversos palcos disponibilizados na cidade, como o ginásio no Colégio Objetivo, na Instituição ICA (Incentivo à Criança e ao Adolescente), no ParkShopping Mogi Mirim e no Zouk Hall (antigo Opção Bar).

Na agenda de eventos houve atrações ao vivo com música, teatro, performances e DJ, bem como espaço de leitura e de exposições. Workshops com professores nacionais e internacionais constaram na programação, além do Fiimmade Stage, um espaço destinado a apresentação de danças no palco alternativo instalado no shopping. As crianças também foram prestigiadas com o Espaço Kids destinado às atividades recreativas. O festival contou ainda com praça de alimentação e feira de artesanato. “Além destas atividades, o Fiimmade apresentou uma novidade: a Balada Fiimmade Party, no estilo festa club com muita hip hop music, funk e dança”, destacou Denilson.

Com um calendário amplo de eventos, uma das participações mais esperadas consistiu na apresentação do Projeto Mais Dança, da cidade de Campinas, na modalidade Ballet PCD (Pessoa com Deficiência). O Festival também contou com parcerias de eventos nacionais e internacionais da Argentina, França, Estados Unidos e Itália. “É um excelente evento cultural e turístico que vem demonstrar a capacidade de Mogi Mirim quanto a realização de festivais direcionados para toda a região”, concluiu Maria Helena.