Filtros do Instagram continuam funcionando

Usuários ainda acessam efeitos mesmo após decisão da Meta de encerrar a plataforma para embelezamento

Os filtros do Instagram, que deveriam ter sido desativados nesta primeira quinzena do ano, ainda estão disponíveis para muitos usuários. A Meta, dona da plataforma, havia anunciado a retirada de todos os filtros criados por terceiros, com prazo final para o dia 14 de janeiro de 2025. No entanto, relatos apontam que diversas opções de filtros continuam funcionando normalmente nos Stories, deixando muita gente confusa.

A decisão de desativar os filtros foi anunciada pela Meta no ano passado. Segundo a empresa, o objetivo era descontinuar a plataforma Meta Spark, usada para a criação dessas ferramentas, e redirecionar investimentos para projetos de realidade aumentada mais avançados, como óculos inteligentes. A ideia é concentrar esforços em tecnologias do futuro, deixando as experiências atuais em segundo plano.

Apesar do anúncio, a desativação não ocorreu de forma completa, e muitos usuários ainda conseguem acessar os filtros. Até agora, a Meta não explicou por que alguns filtros permanecem disponíveis ou se há um novo cronograma para a remoção total. Enquanto isso, quem gosta de usar os efeitos pode continuar aproveitando, pelo menos por enquanto.

Reportagem, Kristine Otaviano

Agência Voz