Fim de semana é concluído com mais uma operação policial de combate a aglomerações

Em atuação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM), equipes de segurança realizaram operação noturna no domingo (21), a fim de dispersar aglomerações e fiscalizar irregularidades no cumprimento das medidas de enfrentamento à pandemia.

Viaturas foram deslocadas à zona Leste da cidade, onde fizeram abordagens a bares que funcionavam clandestinamente e reuniam grande número de clientes.

As atividades foram contínuas ao longo de todo o fim de semana, período em que é identificado crescimento no número de denúncias e ocorrências de desrespeito ao isolamento social, e alcançaram também as demais regiões da cidade, como Centro e Jardim Planalto.

Além dessas ações de patrulhamento, guardas municipais também auxiliaram fiscais e agentes da Vigilância Sanitária nas tarefas de fiscalização junto a estabelecimentos comerciais, tais quais lojas e supermercados.